За пять месяцев 2018 года из патрульной полиции уволилось около 400 полицейских. Об этом в интервью "Громадському" рассказал руководитель патрульной полиции Украины Александр Фацевич.

"В этом году за 5 месяцев у нас около 400 полицейских уволилось. Это из 15 тысяч. Хочется, чтобы полицейские оставались, хочется, чтобы переводились в другие подразделения национальной полиции", - заявил Фацевич.

Одной из главных причин увольнения глава патрульной полиции назвал большую нагрузку в работе. Особенно это касается крупных городов, где полицейским приходится находиться по 12 часов в постоянном режиме патрулирования.

"За 12 часов у него (патрульного полицейского, - Прим. ред.) очень большая нагрузка. Иногда они выходят и во внеурочное время, когда у нас проходят какие-то массовые мероприятия", - добавил Фацевич.

Напомним, патрульная полиция начала работу в Украине 4 июля 2015 года. Первым городом, на улицах которого появились новые патрули, стал Киев.

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