Президент Петр Порошенко задекларировал еще более 1 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ).

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

2 июля президент Порошенко задекларировал суммарно 1 068 457 гривен доходов от банковских вкладов: 559 459 гривен, 298 378 гривен и дважды по 105 310 гривен процентов от МИБ.

Таким образом, с начала года Порошенко задекларировал суммарно около 7 млн гривен процентного дохода от вкладов в этом банке.

Напомним, что Порошенко за май получил чуть больше 1000 долларов зарплаты.

Ранее "Страна" писала о том, что согласно рейтингам, Порошенко уже не является главным претендентом на пост президента.

Также мы сообщали, что накануне скандала с Panama Papers юристы Порошенко пытались вывести его из офшоров.