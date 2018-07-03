В ходе газовой войны с Россией Украина может начать процесс по аресту акций "Северного потока - 1". Об этом в эфире ObozTV заявила член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева.

"Уже есть первая победа в Стокгольмском арбитраже - решение суда о компенсации Украине 2,6 млрд долларов. Украина обратилась к Европейской исполнительной службе относительно ареста активов. Считаю, что мы можем арестовать акции "Северного потока - 1", примерно 35%. Российская Федерация в лице "Газпрома" имеет 51%. От них 35% мы можем арестовывать и возмещать в пользу Украины", - заявила Яковлева.

Эксперт напомнила, что есть и другие исковые заявления Украины на сумму 8-10 млрд долларов.

"Если Украина будет выигрывать, можем двигаться по тому же пути. Как только будут арестованы акции "Северного потока - 1" и начата процедура возмещения, если Европа объединится и выскажет единую позицию, я думаю, РФ нечего будет делать", - отметила она.

Ранее "Страна" сообщала, что Парубий призвал наложить санкции на европейские компании за "Северный поток-2".