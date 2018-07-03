Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) ответили СБУ на ее комментарий по поводу розыгрыша Василия Грицака, которому они позвонили от имени Аркадия Бабченко и пожаловались, что он избит в киевском пабе, где смотрел футбольный матч Россия - Испания.

Об этом пишет КП.

Пранкеры опровергли заявление руководителя аппарата главы СБУ генерала Игоря Гуськова, который заявил, что в конце разговора Грицак понял, что разговаривает не с Бабченко и именно поэтому назвал собеседника Костей.

"Все было совсем не так. Костей он называл Бабченко сразу же. Мог бы выложить вслед за нами свою запись разговора, но ему же это не с руки. А его телефон был у половины Украины, имевшей отношение к политическим движениям. Хочется посочувствовать Украине, что у нее такая жалкая Служба безопасности. Грицак как был клоуном в наших глазах, так и подтвердил это звание. Они очень долго думали, как прокомментировать этот факт. Ничего умнее, чем то, что он более открытый, не нашли. Это позор для пресс-службы и его пиарщиков. Реакция Бабченко тоже жалкая. ФСБ с таким же успехом можно причислить любую заслугу, включая победу над испанской сборной. Если подвернется подходящая ситуация, то Грицаку мы еще позвоним. Но не "Косте" Бабченко - это совсем не по статусу. Проходимцам не звоним", - рассказал Лексус.

Напомним, Пранкеры разыграли главу СБУ от имени "избитого" во время футбольного матча Россия - Испания Бабченко.

Ранее "Страна" писала о том, что Пранкеры от имени Гройсмана поговорили о деле Бабченко с главой "Репортеров без границ".