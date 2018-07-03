Жуткая история произошла в селе Городище, Киевской области, где 16-летний подросток Владислав покончил жизнь самоубийством из-за неразделенной любви. При этом его любимая девушка стала свидетелем рокового шага юноши. Об этом сообщает ТСН.

Односельчане шокированы этим происшествием. Люди хорошо отзываются о подростке, говорят, что он рано стал взрослым, зарабатывал деньи и помогал родителям.

По словам лучшего друга, Владислав встретил любимую девушку полгода назад и всерьез считал ее своей любовью на всю жизнь. Однако девушка вскоре начала встречаться с другим парнем.

В ту ночь, когда произошла трагедия, бывшая пара снова встретилась на дискотеке.

"Когда мы опросили девушку, то она пояснила, что парень говорил, что он совершит самоубийство, если она не будет с ним встречаться. Он таким образом решил показать и продемонстрировать, как он это сделает", - говорят правоохранители.

Прямо на глазах у девушки парень накинул себе на шею петлю. А вот что он сказал на прощание девушке - знает только она.

Сейчас все, кто общался с Владиславом, жалеют, что не сумели вовремя разглядеть опасность и остановить страшное развитие событий. Мать парня - учительница украинского языка в местной школе - сейчас под воздействием успокоительных медикаментов. Отец работает столяром на заводе. В семье есть еще младшая дочь. Их единственный сын успел закончить 9-й класс и пойти учиться на маляра.

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