В России, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя (Роспортебнадзор), заявила, что Украине грозит вспышка дифтерии.

Об этом передает пресс-служба ведомства.

"По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 22 июня с.г., в 2018 - 2019 гг. Украине грозит вспышка дифтерии.

Первые два случая дифтерии на территории Луганской области, находящейся под контролем Украины, зарегистрированы с начала 2018 года. Однако серологические исследования, которые необходимы для подтверждения диагноза, не проводятся.

По данным ВОЗ, за последние три года Украина испытывает острую нехватку вакцины против дифтерии и кори, что неизбежно приведет к эпидемиологическим осложнениям.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан и отмечает, что главной профилактической мерой в отношении дифтерии является иммунизация. В Российской Федерации прививки против этой инфекции проводятся в рамках национального календаря, охваты в течении последних лет составляют более 98% при рекомендованном ВОЗ уровне - не менее 95%.

Просим учитывать данную информацию при планировании поездок", - заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее "Страна" в материале "Корь - это цветочки, а ягодки - это дифтерия", рассказала, что доктор Комаровский предупредил о новой угрозе для Украины.