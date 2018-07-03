Во вторник, 3 июля в Украину возвращается тепло. На большей части страны ожидается сухая переменно-облачная погода. По прогнозу Укргидрометцентра, дожди пройдут лишь в Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

Фото: meteo.gov.ua

На большей части запада Украины ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+12 градусов, днем +17...+21 градус.

В Карпатах без осадков, температура ночью +4...+9 градусов, днем +13...+18 градусов.

На севере Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 градусов, днем +18...+21 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+13 градусов, днем +20...+24 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 градусов, днем +20...+26 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 градусов, днем +23...+28 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +25...+27 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве июньский дождь побил 130-летний погодный рекорд.

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