Невероятная история с исчезновением в пещерах Таиланда детской футбольной команды завершилась счастливым финалом. Спасатели нашли живыми 12 ребят и их тренера, которые десять дней назад пропали в пещере на севере страны.

Об этом вечером в понедельник, 2 июля, сообщил губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осатанакорн.

Как передает DW со ссылкой на АР, губернатор отметил, что спасательная операция продолжается, но детям и тренеру ничего не угрожает.

"Мы нашли их в безопасности, но операция еще не завершилась. Команда спасателей доставила детям еду, на месте также работает врач, который умеет нырять", - сказал Наронгсак.

Напомним, что юные футболисты, в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер, после тренировки пошли осмотреть пещеру Тхам Луанг 23 июня. Из-за паводка они были вынуждены бежать дальше в пещеру и заблудились. Их поиски продолжались больше недели. Поиски были затруднены тем, что уровень воды в пещере постоянно поднимался из-за дождей, а туннели очень узкими.

Сейчас спасательная команда, в состав которой входят специалисты таиландского флота и водолазы из других стран, пытается провести эвакуацию детей. Проход, который сделали спасатели, очень узкий. По словам губернатора, сейчас по его маршруту расставляют кислородные баллоны и цепляют канаты, что позволит работать водолазам. Также спасатели откачивают воду из тоннеля.

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