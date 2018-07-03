Российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали не весь свой разговор с главой СБУ Василием Грицаком.

Об этом сообщил руководитель аппарата главы СБУ генерал Игорь Гуськов, передает BBC News Украина.

По словам Гуськова, в конце беседы генерала Грицака с якобы избитым в киевском пабе из-за просмотра футбольного матча Россия - Испания российским журналистом Аркадием Бабченко, глава СБУ засомневался в том, что ему звонит именно Бабченко.

"Да, председателю СБУ позвонило лицо, которое представилось Аркадием Бабченко. Председатель, понимая, что действительно может произойти такая ситуация, дал определенные советы и принял определенные меры", - рассказал Игорь Гуськов.

"Но обнародован был не весь разговор… Самое интересное было в конце, когда глава СБУ трижды назвал человека другим именем, которое не касается Бабченко, и отметил: "А вы кто, вы же не настоящий Бабченко?. После этого лицо просто отключилось", - добавил Гуськов.

Также он ответил на вопрос о том, откуда у российских пранкеров номер телефона руководителя СБУ.

"В отличие от главы ФСБ, глава Службы безопасности Украины общается с представителями СМИ, общественными активистами, которые с начала АТО много помогают СБУ. У него есть публичный номер, и он его дает людям, которым доверяет. Вот кто именно из них поделился… Но подчеркну - этот номер не секрет. Он есть у круга лиц, не связанных со Службой безопасности", - отметил Гуськов и добавил, что этот номер Аркадию Бабченко не передавали, ведь такой необходимости не было.

Игорь Гуськов также предположил, что этот пранк является попыткой ответа на пранк "спикера сайта Миротворец" Евгения Вольнова, который недавно позвонил в полицию российского Ростова и заявил, что на улицах города футбольные фанаты скандируют нецензурную кричалку о президенте РФ Владимире Путине.

Напомним, на обнародованной записи беседы пранкера Вована, который представился Аркадием Бабченко, с Василием Грицаком, глава СБУ называет звонившего Костей и спрашивает "где были в это время наши ребята?". Не исключено, что речь шла об охране, предоставленной Аркадию Бабченко.

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