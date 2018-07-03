Правительственный кризис в Германии, вызванный разногласиями между канцлером Ангелой Меркель и главой МВД Хорстом Зеегофером по проблеме мигрантов - благополучно разрешился.

Вечером в понедельник, 2 июня, канцлер и министр достигли компромисса в споре о беженцах, который вызвал политический кризис в стране. Договоренность была достигнута на переговорах руководства возглавляемых ими коалиционных партий Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).

Переговоры продолжались несколько часов, передает DW.

"После интенсивных переговоров между ХДС и ХСС мы достигли договоренностей о том, как мы можем в будущем предотвратить незаконную миграцию на границе между Германией и Австрией", - заявил Зеегофер. Он добавил, что планирует остаться на своем посту, хотя ранее заявлял о возможности отставки.

Ангела Меркель отметила, что был достигнут действительно "хороший компромисс" с ХСС. По ее словам, часть договоренности предусматривает создание "транзитных центров" в Германии близ границы с Австрией. Из этих центров мигранты, зарегистрированные в других странах ЕС, будут возвращены в эти страны.

После достижения компромисса Меркель и Зеегофер начали встречу с руководством партнеров по коалиции - Социал-демократической партии Германии.

Напомним, причиной спора стала позиция Хорста Зеегофер, который настаивал на запрете пересечения немецкой границы для мигрантов, которые уже зарегистрированы в других странах ЕС. Ангела Меркель предостерегала от односторонних действий Берлина и обещала общеевропейское решение этого вопроса.

Ранее в материале "Крепость "Европа", мы рассказали, как в ЕС договорились обуздать миграцию и что это значит для Украины.