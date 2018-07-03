Стали известны подробности предстоящего саммита президентов США и России, который состоится 16 июля в Хельсинки. Перед началом переговоров Дональд Трамп планирует сначала провести встречу с Владимиром Путиным в формате "тет-а-тет", а затем продолжить переговоры в присутствии помощников.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с планами главы Белого дома.

"Что касается Путина, Трамп уже оценил их межличностные отношения, но хочет больше времени для развития отношений как лидеров двух стран", - заявил источник CNN.

Ожидается, что президент США начнет подготовку к встрече с Путиным в ближайшие дни.

"Скорее всего, это будут короткие встречи с советником Белого дома по нацбезопасности Джоном Болтоном и госсекретарем Майком Помпео и с другими представителями нацбезопасности", - сообщил источник.

Напомним, что по такому же сценарию Трамп провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее "Страна" сообщала, что в Администрации Трампа пояснили, когда снимут санкции с России.

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