Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала, почему в "списке 23", которых Украина готова обменять на своих политзаключенных в России нет редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом она заявила в эфире канала ICTV.

Видео: Телеканал ICTV

"Фамилия Вышинского никогда не звучала ни в Минске, ни в каких-либо других форматах - нигде. Если Россия мечтает заполучить себе своего пропагандиста с тремя орденами за взятие Крыма, она должна сделать соответствующее предложение украинской стороне. И мы с радостью его рассмотрим", - сказала она в эфире программы "Свобода слова".

"В этот список 23 мы включили тех граждан, которых так называемые ОРДЛО постоянно включают в свои списки с требованием передать их боевикам. Но это граждане России. Мы же не можем передавать их боевикам, это не соответствует нашим международным обязательствам", - пояснила Геращенко.

"Эксперты и неправительственные организации говорят, что в тюрьмах есть больше россиян и обращают внимание, что в обнародованном списке 23 нет фамилии Вышинского. Объясняю: мы обнародовали списки лиц, которых регулярно включают в свои требования ОРДЛО. Фамилии других россиян, в т.ч. Вышинского, никогда не назывались ни представителями ОРДЛО, ни россиянами, ни в Минске, ни в других форматах, как предложение. Поэтому сейчас мы обнародовали список 23 отнюдь не ОРДЛО, а именно граждан РФ, в обмен на освобождение политзаключенных Кремля", - добавила вице-спикер.

Ранее "Страна" рассказывала, что послы G7 призвали к обмену осужденного в России Сенцова и других политзаключенных.