В днепропетровской области следователи прокуратуры задержали руководителей местного облавтодора по подозрению в нанесении ущерба государству на сумму в 4 млн гривен.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Прокуратура Днепропетровской области задержала руководителей ДП "Днепропетровский облавтодор" и ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", которые в 2016-17 гг. вносили в акты выполненных работ завышенные показатели выполненных работ по строительству и ремонту дорог, чем нанесли убытки государству почти на 4 млн гривен", - написал генпрокурор.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

По заверению Юрия Луценко, в настоящее время следствием задокументировано 7 эпизодов преступной деятельности указанной группы.

Наиболее показательным является подписание акта выполненных работ на сумму более 1 млн гривен, хотя установлено, что работы вообще не выполнялись, а только были зафиксированы "на бумаге".

Сейчас задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 10 млн гривен.

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