В ночь на 3 июля, в Азербайджане произошла крупная техногенная авария на Мингеаурской ГРЭС. Здесь вышло из строя оборудование, в результате чего Баку и практически вся территория страны остались без электричества.

Глава компании "Азерэнерджи" Этибар Пирвердиев заявил, что авария на Мингеаурской ГРЭС произошла из-за аномальной жары. Об этом передает портал Нaqqin.az.

"На Мингеаурской ГРЭС произошла авария. Вышла из строя часть системного оборудования. Все это из-за аномальной жары. Уже ведутся восстановительные работы. В некоторые районы подача электроэнергии восстановлена", - заявил глава "Азерэнержи".

По его словам, в ближайшие часы будет восстановлена электроподача во всей стране, в том числе в Баку.

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