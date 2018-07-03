В британской полиции продолжается расследование громкого дела по отравлению экс-ГРУшника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В Скотленд-Ярде пришли к выводу, что в отравлении бывшего российского шпиона и его дочери участвовал преступный дуэт, прошедший спецподготовку.

Об этом сообщает The Sun.

"Полагается, что эти двое покинули Великобританию уже на следующее утро после совершения покушения на убийство от имени Кремля", - утверждает газета со ссылкой на источники в полиции.

Считается, что теперь они находятся в России под защитой президента Владимира Путина.

Тем не менее, этот вывод полиция расценивает этот вывод как огромный прорыв в расследовании. В Скотланд-Ярде назвали следствие одним из крупнейших и самых сложных в работе британской контрразведывательной полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что Юлию Скрипаль вывезли в госпиталь на военной базе.