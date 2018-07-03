В понедельник, 2 июля, на чемпионате мира, прошел сумасшедший по накалу четвертьфинал между Бельгией и Японией. Команда из Азии едва не сотворила очередную сенсацию, забив в начале второго тайма два мяча в ворота "красных дьволов".

Обескураженные бельгийцы все - же смогли отыграться Вертонгена (69 мин.) и Феллаини (74 мин.), а победный третий гол на последней секунде добавленного времени забил Шадли (94 мин.).

Примечательно и то, что перед этим матчем в Японии съели знаменитого осьминога - оракула по кличке Рабио, который правильно предсказал все результаты японской сборной на чемпионате мирав групповом турнире.

Как информирует South China Morning Post, его "выпоторошили и отправили на рынок".

Осьминог Рабио стал обедом, фото: twitter.com/mizuhara_kai

Хозяин гигантского головоногого моллюска по имени Кисуо Абэ не стал дожидаться окончания мундиаля, убив прорицателя и продав на местном рынке уже после третьего матча.

По словам Абэ, он был рад, что его осьминог угадал исход всех матчей группового этапа с участием "синих самураев", и надеется, что появится второй Рабио, который будет помогать Японии дальше.

Ранее мы сообщали, что сборная Бразилии выиграла у Мексики в латиноамериканской 1/8 финала ЧМ-2018.