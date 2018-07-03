Эпопея с нашим туристами, которые не по своей воле застряли в аэропортах Европы, в некоторых случаях завершается относительно благополучно, без многодневного "заключения" в аэропортах.

Так, например, вчера, 2 июля, украинские туристы, которые более суток провели в аэропорту албанской столицы Тираны из-за отмены своих авиарейсов, все же вылетели домой и благополучно добрались до Киева.

Об этом сообщил начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич в своем Twitter.

"В 22:20 из Тираны в Киев вылетел самолет со всеми украинцами, ожидавшими возвращения домой", - написал он.

Фото: twitter.com/VasylKyrylych

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что туристы из Туниса рассказали, как они провели почти неделю, ожидая самолет.

Также мы рассказывали, что на Пальма-де-Майорка застряли 160 украинских туристов. "Поплыл" еще один авиаперевозчик.