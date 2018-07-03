Администрация президента США Дональда Трампа не пойдет на отмену санкций, введенных в отношении России за воссоединение Крыма с РФ, пока полуостров вновь не станет украинским. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.



"Мы не признаем попытку России аннексировать Крым. Наши санкции против России за Крым будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине", - отметила она. По словам Сандерс, США и Россия "по данному вопросу согласились не соглашаться" друг с другом.

Как сообщала Страна, ранее Джон Болтон заявил, что встреча Трампа и Путина не изменит позицию США по Крыму.

Ранее мы писали, что в НАТО одобрили встречу Трампа и Путина.

Также в Белом доме допускают неожиданные результаты встречи Трампа с Путиным.