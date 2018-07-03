Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство и возможность участвовать в политической деятельности страны. С таким требованием находящийся в Нью-Йорке политик выступил в интервью тбилисской телекомпании Rustavi 2, обнародованном в воскресенье вечером.

Свое требование он адресовал президенту Грузии Георгию Маргвелашвили. "Я требую от президента - пусть вернет мне гражданство Грузии", - сказал Саакашвили.

Он считает, что при лишении его гражданства имели место нарушения. По словам Саакашвили, действия нынешних властей Грузии направлены на то, чтобы он не мог принимать участие в политической жизни страны. Политик потребовал дать ему возможность вернуться на Родину.

Обращение Саакашвили в понедельник уже прокомментировал глава администрации президента Грузии Георгий Абашишвили. В беседе с журналистами он указал на то, что Саакашвили отказался от гражданства Грузии по своей воле.

"Он очень хорошо знает, что гражданства его лишил не Георгий Маргвелашвили. Саакашвили сам лично и вполне осознанно отказался от гражданства Грузии в пользу гражданства Украины. Более того, за весь прошедший период он ни разу не обращался с просьбой вернуть ему грузинское гражданство", - сказал Абашишвили.

Ранее "Страна" сообщала, что Саакашвили рассказал о своих президентских планах в Украине.

Также окружной суд Киева признал законной депортацию Саакашвили в Польшу.