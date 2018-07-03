В Запорожской области 2 июля пронесся смерч. Видео со смерчем на курорте в Запорожской области опубликовал активист "Helper Запорожье" Евгений Павлюк на странице группы в Facebook.

"Перед этим смерчем было еще два помощнее", - уточнили в комментариях.

Отмечено, что природное явление зафиксировано в курортном поселке Кирилловка.

В частности, смерч заметили в Азовском море около 9:30. Напомним, спасатели объявили на 2-4 июля на территории области штормовое предупреждение.

Видео: facebook.com

Как сообщала "Страна", ранее синоптик показала на карте, где в Украине будут грозы, шквалы, град и даже смерчи.

Мы писали, что Украину продолжают атаковать смерчи. Торнадо пронесся в Ровенской области.

Также синоптик предупредила, где в Украине могут появиться смерчи. "Когда начнется, лучше прячьтесь в безопасное место".