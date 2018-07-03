Планируется ввести обязательную норму по проектированию общественных туалетов для посетителей в крупных супермаркетах, гипермаркетах и других продовольственных магазинах.

Соответствующие изменения содержатся в изменениях ДБН В.2.2-23: 2009 "Здания и сооружения. Предприятия торговли", передает пресс-служба Минрегиона.

Согласно изменениям в ДБН, общественные туалеты для посетителей следует проектировать в супермаркетах, гипермаркетах, гастрономах и крупных продуктовых магазинах с торговой площадью 2500 кв. м и более из расчета 1 санитарный прибор на 600 кв. м торговой площади.

Туалетные комнаты должны быть раздельными для мужчин и женщин и обязательно иметь универсальную кабину для людей с инвалидностью.

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