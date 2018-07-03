С 1 июля применяются образцы марок акцизного налога для табачных изделий отечественного и импортного производства (кроме сигарет с фильтром и без фильтра, папирос), утвержденные постановлением Кабмина от 4 апреля 2018 года № 257 "Некоторые вопросы маркировки табачных изделий".

Установлено, что марка для табачных изделий выполняется:

- для изделий отечественного производства с фильтром и без фильтра (сигареты, папиросы) в зеленой цветовой гамме, для других табачных изделий отечественного производства в оранжевой цветовой гамме;

- для изделий импортного производства с фильтром и без фильтра (сигареты, папиросы) - в синей, для других табачных изделий импортного производства - в бордовой цветовой гамме.

Ранее были марки в зеленой цветовой гамме для отечественных табачных изделий и в синей цветовой гамме - для импортных.

Фото: kmu.gov.ua

Как сообщала "Страна", ранее Рада определилась, как будут повышать в Украине акцизы на табак до 2025 года.

Мы писали, что Минфин предлагает ежегодно поднимать акцизы на табачные изделия на 20%.

Также в Раде заявили о планах Кабмина поднять акцизы на алкоголь до уровня европейских.