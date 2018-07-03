Из этапов конкурса в Государственное бюро расследований исключили обязательное проведение психофизиологического исследования с применением полиграфа.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 13 июня 2018 года № 507, которое вступило в силу 26 июня.

В Правительстве отметили, что такое решение ускорит проведение конкурса и связано с отсутствием необходимого количества работников для проведения психофизиологического исследования.

Исследование с применением полиграфа теперь может проводится по инициативе Директора Бюро, его заместителей, руководителей территориальных органов Бюро специальных подразделений Бюро, а также работника Бюро, по которому выдвинуто документально подтвержденные сомнения в правдивости предоставленной им информации (при наличии письменного заявления о предоставлении добровольного согласия на проведение исследования для опровержения таких сомнений).

Документом также введена возможность привлечения к проведению исследования сторонних специалистов, в том числе тех, которые имеют допуск к государственной тайне (если исследование проводится в отношении лиц, имеющих допуск к государственной тайне).

В случае привлечения стороннего специалиста перечень вопросов для проведения исследования разрабатывается Бюро. Любые изменения в перечень вопросов вносятся только по согласованию с Бюро.

Также расширены направления проведения исследования. Теперь в ходе исследования на полиграфе может выясняться информация относительно злоупотребления алкоголем, наркотическими и (или) психотропными веществами без назначения врача, а также скрытые мотивы поступления на службу в Бюро.

Кроме того, установлено обязательное условие о соответствии полиграфа требованиям безвредности для жизни и здоровья человека - для исследований, проводимых сторонним специалистом.

Как сообщала Страна, в ГБР конкурс семь человек на одно место.

Мы писали со ссылкой на Романа Трубу, Госбюро расследований начнет работу в сентябре.

Также стало известно, что Труба получает более 100 тыс. гривен зарплаты в неработающем ГБР.