Погода во вторник, 3 июля, на всей территории страны станет теплей. Но в северных и западных областях вероятны кратковременные дожди и будет холоднее, чем на Востоке или Юге.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, циклон, который принес в Украину осадки и холод, еще останется на Севере, Западе и в большинстве центральных областей, где местами дождливо.

Юг, Восток, Днепропетровщина и Полтавщина – в преимущественно сухой погоде. Холод еще задержится, в северных, западных областях, в Винницкой и Кировоградской области +17...+22 градуса тепла,

– отметила Диденко.

Синоптик отметила, что в южных, восточных областях, а еще в Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях температура воздуха поднимется до +23...+28 градусов тепла.

На Севере во вторник также возможны кратковременные осадки, и порывистый колючий ветер.

"В Киеве 3-го июля – местами небольшой дождь, порывистый западный ветер, в течение дня +18+19 градусов тепла", – добавила она.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Ранее Страна рассказывала о Киеве после небывалого ливня. Выдубичи затопило, автобусы "поплыли", а жители публикуют фото в дождевиках.

Мы писали, что июль в Украине начнется грозами, шквальным ветром и похолоданием.

Напомним, синоптики обещают Украине +41 градус в июле. В каких областях будет жарче всего.