В понедельник, 2 июля на стадионе в Ростове-на-Дону сборная Бельгии обыграла команду Японии в одной восьмой финала чемпионата мира по футболу 2018.

Все голы команды забили во втором тайме. Причем, к 52-й минуте игры "самураи" обыгрывали "шоколадников" 2:0:

Харагути (46-я минута)

Omg!!! Goal to japan! It’s japan 1-0 Belgium ! pic.twitter.com/IRJ5gzN9qY — Transfer Man (@_transferman) 2 липня 2018 р.

Видео: twitter.com/_transferman

Инуи (52)

Inui with a wonderful strike to make it 2-0 to #JPN! pic.twitter.com/uO3879KUai — FutbolMatrix (@Futbol_Matrix) 2 липня 2018 р.

Видео: twitter.com/Futbol_Matrix

На 69-й минуте бельгийцы отыграли первый. Голевой путь начал Вертонген:

Видео: twitter.com/Futbol_Matrix

На 74-й японцы пропустили второй. Выше всех в их штрафной оказался Феллаини:

SUPER SUB! Marouane Fellaini comes off the bench to score the equaliser as Belgium overcome a two-goal deficit against Japan. #BEL #JPN pic.twitter.com/Zo4MYc6OT3 — FutbolMatrix ⚽ (@Futbol_Matrix) 2 липня 2018 р.

Видео: twitter.com/Futbol_Matrix

Решающий гол футболисты сборной Бельгии забили буквально на последних секундах матча, 4-й добавленной минуте второго тайма. Решающий гол забил Шадли:

Видео: twitter.com/Futbol_Matrix

