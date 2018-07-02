Во вторник, 3 июля, в Киеве переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +18...+20 градусов. Такой прогноз сделал Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только в Ровненской и Волынской областях местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+12 градусов, днем +16...+22 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +4...+9 градусов, днем +13...+18 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +7...+9 градусов, днем +18...+20 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +7...+9 градусов, днем +18...+20 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +9...+11 градусов, днем +18...+20 градусов.

На севере Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+13 градусов, днем +16...+22 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +19...+25 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +20...+25 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +23...+28 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +23...+28 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +15...+17 градусов, днем +25...+27 градусов.

Фото: meteo.gov.ua/

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