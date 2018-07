Сборная Бразилии обыграла команду Мексики, выйдя в 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2018. Поединок в Самаре завершился со счетом 2:0.

"Страна" вела онлайн-репортаж о матче.

На 51-й минуте хорошо знакомый украинским болельщикам Виллиан прорвался в мексиканскую штрафную и сумел прострелить на дальнюю штангу, где вовремя оказался Неймар, который и пробил неотразимо - 1:0

Starts the move and finishes the move. Neymar breaks the deadlock against Mexico and silences the doubters! https://t.co/4ihckbpwAh #BRA #MEX pic.twitter.com/aI7yNxMW9q