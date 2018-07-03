В городе Васильков Киевской области едва не произошел пожар на автозаправочной станции (АЗС) во время дозаправки одного из авто.

Видео произошедшего опубликовал Киев Оперативный

"Если бы не реакция этого пистолетчика на газовой АЗС в Василькове могло бы очень плохо кончиться. Уважаемые автовладельцы, пожалуйста, следите за состоянием своего авто. Скорее всего, именно неисправность привела к возгоранию", - ответили в сообщении.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", на взорвавшейся под Киевом АЗС рассказали, как клиент отказался от услуг заправщика и утащил за собой колонку.

На АЗС рассказывают, что клиент, действия которого спровоцировали ЧП, отказался от услуг работника заправки, заказал 10 литров бензина, а потом забыл вытащить пистолет из отверстия топливного бака, сел за руль и поехал, потащив за собой заправочную колонку.

Отметим, что АМКУ оштрафовал крупнейшие сети АЗС на 41 миллион за сговор при подорожании автогаза.