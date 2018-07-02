Сегодня на улице Газопроводной на Виноградаре в Киев произошло ДТП с учаcтием Ford Mustang и Volkswagen.

Об этом свидетельствует видео на канале "Киев оперативный". По показаниям очевидцев, водитель Volkswagen не предоставил преимущество в движении Ford Mustang. Избегая столкновения водитель Mustang начал крутить рулем, въехал в бровку, вылетел с дороги и оказался на огороде.

К счастью, водитель Mustang получил незначительные травмы, но был госпитализирован для диагностики в медицинском учреждении.

Видео: youtube.com

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве в жутком ДТП на мокрой дороге авто разорвало на части.

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