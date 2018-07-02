Опубликовано видео, как в Киеве из тату-студии украли телефон на глазах у посетителей
В понедельник, 2 июля днём в Киеве в тату студии VeAn на улице Верхний Вал, 62 зашел неизвестный и украл телефон администратора. Похищен аппарат Samsung J3.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
"Если кто знает его, пожалуйста, сообщите в КО (Киев Оперативный - Прим.Ред.)", - призвали в социальных сетях.
Видео: facebook.com/KyivOperativ
Мы разбирались, почему в Киеве жертвами карманников все чаще становятся украинские и зарубежные ВИПы. Карманники в ресторане на Городецкого вытащили кошелек у главы офиса Совета Европы в Украине Мортена Энберга, а в магазине на Гончара обчистили главу Конституционного суда Литвы Дайнюса Жалимаса.
"Страна" сообщали и о налетах на китайских студентов в Киеве: одного ограбили, двух других похитили.
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