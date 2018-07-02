Объявлены в розыск двое неизвестных, совершивших разбойное нападение на офис арендодателей помещений на рынке в Шевченковском районе Киева. В ходе преступления была ранена женщина и похищены деньги.

Об этом сообщает Интерфакс.

В результате стрельбы ранена женщина, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщение о разбойном нападении поступило в дежурную часть около 13:00.

Прибывшие на место правоохранители опросили свидетелей и очевидцев, предварительно установлено: двое мужчин в масках и темной одежде забежали в офис арендодателей помещений на рынке, начали стрельбу по ногам, забрали сумку с деньгами и скрылись. С места преступления злоумышленники уехали на автомобиле "ВАЗ", который позднее патрульные полицейские обнаружили на ул. Дегтяревской.

"В результате происшествия одна женщина получила огнестрельные ранения ног. Ей оказывают медицинскую помощь", - указано в сообщении.

Сведения о произошедшем внесены в журнал единого учета Шевченковского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Как сообщала "Страна", в Киеве задержали домушника, на счету которого 30 квартир. После очередной кражи его задержали с вещественными доказательствами.

Напомним, что появилось видео задержания хулигана, который пробежался по головам полиции на Крещатике.