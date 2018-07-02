Сразу две трети денежных переводов, которые частные лица отправили из России в Украину в I квартале попали в нашу страну по неофициальным каналам. Такие данные приводит Национальный банк в статистическом отчете об объеме и географии переводов украинцев.

Кроме того, за три месяца 2018 года украинцы из Польши перевели $865 млн. Больше из этой страны переводили только в III квартале 2017-го. Впрочем, удивительна вовсе не глубина денежного потока, который заробитчане отправляют в Украину, а каналы передачи средств.

По данным НБУ, только $46,2 млн. попали в Украину по официальным каналам (банковские и международные системы экспресс переводов). По этому показателю Польша оказалась лишь на 9-м месте среди всех стран, откуда к нам поступают значительные объемы переводов физлиц.

Лидером в рейтинге "официальности" оказались США – все $192 млн, переведенные оттуда в Украину, очутились у нас официально. А вот из $300 млн. частных переводов из России только $90 прошли банковские учреждения и системы переводов.

Суммарно в Украину "частники" отправили $2,6 млрд. По официальным каналам при этом прошли менее половины переведенных средств – $1,16 млрд.

Больше всего валюты украинцы переводят из Польши, России, США, Чехии и Италии. Из этих пяти государств в первом квартале в нашу страну зашли $1,65 млрд.

Как сообщала Страна, с 3 ноября НБУ запретил делать переводы российским платежным системам.

Ранее мы писали, что России частично запрещены денежные переводы в Украину.

Также мы сообщали, что гастарбайтеры из Польши резко увеличили поток денег в Украину.