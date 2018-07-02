Экспорт зерновых культур, по предварительным данным, в 2017/2018 маркетинговом году (МГ, июль 2017-июнь 2018) составил 39,375 млн тонн против 43,8 млн тонн за предыдущий маркетинговый год, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, в частности, экспорт пшеницы составил 17,14 млн тонн, кукурузы - 17,74 млн тонн, ячменя - 4,29 млн тонн, ржи - 36,8 тыс. тонн.

Кроме этого, муки было экспортировано - 412,6 тыс. тонн.

С 1 июля 2018 начался 2018/2019 маркетинговый период, который завершится 30 июня 2019.

Как сообщала "Страна", "@уй вам". В Одессе фермер "выстриг" матерную надпись на пшеничном поле. Фото 18+

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