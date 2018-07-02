Странные огнестрельные ранения получил безработный житель села под Киевом, поступивший больницу с двумя простреленными ногами, а также раной левой части тела.

По данным наших источников в МВД, чрезвычайное происшествие произошло сегодня около 16.00 часов в селе Малютянка, что в Киево-Святошинском районе Киевской области, где расположено много частных усадеб чиновников.

К медикам обратился местный житель Г., 09.11.1978 года рождения, который назвался врачам безработным. Он поступил в травматологическое отделение с диагнозом: огнестрельное ранение обоих бедер и левой подмышечной области.

Со слов потерпевшего, некоторое время назад на одной из улиц села Малютянка неизвестные обстреляли его из неустановленного огнестрельного оружия и забрали автомобиль. С чем связано нападение сам потерпевший не знает, конфликтов ни с кем не имел. Сейчас полиция пытается разыскать угнанный автомобиль и стрелков.

По одной из рабочих версий оперативников, потерпевшего могли атаковать за долги -именно в таких случаях зачастую простреливают ноги, как бы предупреждая, а машину как раз могли забрать в счет погашения вероятной задолженности. Поэтому сейчас отрабатывают связи потерпевшего.

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