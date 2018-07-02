Туроператор Join UP сокращает полетную программу по направлению Испания. Об этом говорится в сообщении на его сайте.

"В связи с участившимися техническими неисправностями и регулярными задержками вылетов авиакомпаний YanAir и Bravo Airways туроператор Join UP! принял очень непростое, но единственное верное решение – сократить полетную программу по направлению Испания", - объясняют в турагентстве.

"Этот шаг позволит снизить нагрузку на флот авиакомпаний и выровнять дальнейшее расписание рейсов, а самое главное – позволит агентам и туристам организовывать поездки и отправляться на отдых без стресса", - говорится в сообщении туроператора.

По данным пресс-службы, компания отменяет вылеты в Барселону с Запорожья, Львова и Одессы 4, 9 и 14 июля соответственно. Вылет из Киева на Тенерифе будет осуществляться один раз в 10-11 дней. Полетная программа в Пальма-де-Майорка с 2 июля снимается полностью.

Согласно сообщению, компания предложит туристам, забронировавшим отдых в Испании, аннулировать заявки с полным возвратом стоимости или перебронировать тур на другое направление. Туроператор также предоставит проживание и питание туристам, ожидающим вылета на курортах Испании.

"Это очень непростое для нас решение. Мы снимаем практически полностью загруженные рейсы на направлении, которое показывало одну из лучших рентабельностей... С середины июля авиакомпания SkyUp пройдет процедуру ТСО и получит разрешение на полеты в страны Евросоюза. Это позволит нам перевести европейские рейсы на крылья SkyUp, начать выполнять рейсы на Тенерифе напрямую без промежуточной посадки", - сообщил коммерческий директор Join UP! Александр Альба.

Там пообещали, что уже 3 июля вывезут из аэропорта города Пальма-де-Мальорка ждущих там вылета домой украинских туристов.

"Туристам, ожидающим вылета на курортах Испании, будет предоставлено проживание и питание", - подчеркивается в сообщении.

"Туроператор планировал совершить вывозной рейс 8.07, но из-за технической неисправности рейс YE 3421 мог бы состояться только с большой задержкой около 2-х суток, которая также повлекла бы за собой сбой всего полетного расписания", - объясняют в туркомпании.

"Всем туристам, которые не смогли вылететь сегодня, будет предложен возврат 100% средств либо перебронировка на другое направление", - добавляют там.

Ранее мы писали, что крупный туроператор сократил вылеты Испанию из-за проблем с YanAir и Bravo Airway.

Украинцы за последние дни начали массово застревать в аэропортах, дожидаясь своих самолетов. Отпускной сезон был омрачен для более чем тысячи туристов. Так, около 160 украинских туристов не могут вылететь домой с отдыха в Пальма-де-Майорка.