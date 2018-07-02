С 1 июля большинство граждан Эстонии могут воспользоваться бесплатным проездом в местном транспорте. В 11 из 15 уездов (областей) страны проезд сделали бесплатным для местных жителей. В столице - Таллине, за проезд в общественном транспорте не нужно платить с 2013 года.

Остальные четыре могут перейти на новую систему в удобное для них время.

Бесплатный проезд в местном транспорте гарантируется только зарегистрированным жителям в границах их уезда – поездка в другую часть страны остается платной.

Для получения права на бесплатный проезд нужно купить специальный проездной, который стоит 2 евро. Для этого эстонцы должны предоставить подтверждение того, что они живут в данном уезде. Пассажиры, которые ездят без билета или не сканируют свой проездной, будут оштрафованы.

В Таллине проезд на общественном транспорте для местных жителей стал бесплатным еще в 2013 году.

"Как результат бесплатного транспорта, люди стали выходить по вечерам, по выходным, оставлять свою машину дома. И чувствуя экономию, они выходят и тратят свои свободные деньги, свой досуг. И это, как результат, конечно, стимулирует местную экономику. Местные товары, местные услуги", – сказал в 2015 году представитель мэрии Таллина Алан Алакюла.

Видео: facebook.com/currenttimetv

Как сообщала "Страна", киевляне не поддержали повышение до 8 грн стоимости проезда в общественном транспорте.

По словам советника первого замглавы КГГА по вопросам ценовой политики Василия Яструбинского, говорить, какое решение в итоге будет принято по результатам обсуждения, пока рано.

Напомним, что ловить "зайцев" в общественном транспорте Киева начала полиция.