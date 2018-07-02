В корпорации Google заявили, что уже узнали о ситуации с названием моста через Керченский пролив.

Со стороны полуострова на сервисе Maps это название указано на украинском языке, но другие топонимы в аннексированном Крыму отображаются по-русски.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу корпорации.

"Мы знаем о некорректном обозначении Крымского моста на Google Картах. Наши команды работают над исправлением", - сообщили журналистам в ответ на вопрос о том, почему название моста указано на украинском языке.

На сервисе компании часть моста со стороны Тамани была названа по-русски: "Крымский мост", но со стороны Керчи - уже по-украински: "Кримський мiст".

В июле 2016 года некоторые населенные пункты Крыма на сервисе Google Maps были переименованы как в русской, так и в украинской версиях карт. Новые название объектов совпадали с теми, что были указаны в постановлении Верховной рады Украины, принятой в рамках политики декоммунизации - избавления от советских топонимов, памятников и символов. IT-компания после этого внесла изменения в карты.

Как сообщала "Страна", в Google запретили разрабатывать искусственный интеллект для военных целей.

Гендиректор компании Сундар Пичаи в корпоративном блоге опубликовал семь основных принципов, в соответствии с которыми будут продолжаться работы в этом направлении.

Отметим, что матч Россия - Испания вырвался в лидеры Google стараниями Западной Украины.