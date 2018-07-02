В понедельник, 2 июля туристка из Белоруссии от отравления угарным газом во Львове.

Об этом передают Украинские новости со ссылкой на представителя Львовского горсовета.

Трагедия произошла в частной квартире на ул. Клепаровской, 12 в центре города.

Также из-за отравления угарным газом госпитализирован 21-летний гражданин Беларуси, который находился в этой же квартире.

Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Как сообщала "Страна", в Карпатах спасли туристку, которая сорвалась в ущелье, и мужчину, который прыгнул за ней. К поисковым работам были привлечены спасатели Раховского района Закарпатской области и горные спасатели Ивано-Франковска.

Напомним, что в Карпатах погиб турист из Ужгорода.