В "Оппозиционном блоке" настаивают на включении двоих представителей своей фракции в утверждаемый новый состав Центральной избирательной комиссии Украины.

Об этом заявил сопредседатель фракции ОБ Юрий Бойко после Согласительного совета в понедельник, 2 июля, сообщает пресс-служба политсилы.

По словам политика, власть не спешит справедливо распределять должности в Центральной избирательной комиссии.

"Фактически, ЦИК формируется со стороны президентской фракции и фракции "Народного фронта". Плюс несколько кандидатур из групп-сателлитов. Именно они формируют "карманную" ЦИК. Это не имеет ничего общего с квотным принципом", - ОБ является третьей по численности в Верховной Раде, и в соответствии с квотным принципом должна получить две кандидатуры в ЦИК.

"Нам предлагают одну кандидатуру, но уже даже сегодня на 13 должностей существует 14 кандидатур. Мы не будем голосовать за такой состав, поскольку мы против такой открытой и масштабной подготовки к фальсификации предстоящих выборов", - заявил политик.

Фракция "Оппозиционный блок" предложила включить в состав ЦИК двух опытных юристов Сергея Румпу и Григория Москаленко.

Как сообщала "Страна", экс-советник президента США заявил, что ситуация на Донбассе может измениться в следующем году.

Напомним, что Парубий предложил переизбрать 13 членов ЦИК в четверг, 5 июля.