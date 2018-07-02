Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник повысился до 26,305 грн/$1 с 26,34 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,275-26,335 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,2327 грн/$1 с 26,3275 грн/$1. Торговый оборот составил $348,92 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $512,22 млн.

Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 3 июля 2018 г до уровня 26,232692 грн/$1 по сравнению с 26.327494 грн /$1 на 2 июля 2018г

100 долларов США - 2623.2692, 100 евро - 3053.2230 и 10 российских рублей - 4.1547.

Как сообщала "Страна", курс доллара пошел вверх перед Днем Конституции и длинными выходными.

Мы рассказывали, что рост учетной ставки ФРС США грозит американским компаниям "новым 2008-м" - S&P Global Ratings.

Ранее в первый день после длинных выходных в Украине подорожал доллар.