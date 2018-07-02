Корреспондента российского телеканала "Дождь" Алексея Коростелева, которому ранее в понедельник Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде в страну, спустя несколько часов впустили в Киев.

"После 10 часов гуляний по аэропорту и кучи писем и публикаций, меня впустили в Киев", - написал Коростелев на своей странице в Facebook в дополнение к своему посту о том, что его не пускают в Украину.

Ранее корреспондент выложил фотокопию решения об отказе в пересечении госграницы, принятом в отделе пограничной службы "Борисполь", согласно которому гражданину РФ Коростелеву отказано во въезде в страну, так как он "не может подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины; нет достаточного финансового обеспечения".

Коростелев так отреагировал на данное решение: "…депортируют из Киева из-за того, что я нищий. Чтобы въехать на территорию Украины теперь, как оказалось, надо иметь при себе не менее 50 баксов на день (еду на неделю…). Как они узнали, что у меня нет этих денег на карте - не знаю".

"Вторая причина, указанная в решении о депортации, - отсутствие приглашения. Вранье. Ехал на стажировку - все было при себе, включая обратный билет и бронь в отеле. Это при том, что я бывал в Киеве дважды и проходил контроль на границе без обратного билета, брони, приглашений", - написал он на странице в Facebook.

По словам корреспондента, его отвели в транзитную зону, где он должен ждать обратный рейс до Кишинева (откуда прибыл в Украину), который оплатила украинская сторона.

Фото: facebook.com/alexey.korostelyov.5

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