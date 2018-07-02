Российские пранкеры Вован и Лексус заявили о телефонном розыгрыше главы СБУ Василия Грицака от имени журналиста Аркадия Бабченко. Об этом в стало известно в понедельник, 2 июля, сообщило агентство РИА Новости, опубликовав фрагмент аудиозаписи.

По утверждению агентства, пранкеры от имени Бабченко заявили Грицаку, что на журналиста напали в одном из баров Киева во время просмотра футбольного матча Россия-Испания.

Голос на аудио от имени "Бабченко" предположил, что, он смотрел футбольный матч, и "видимо, это кое-кому не понравилось - постоянной публике этого заведения".

"В итоге они меня сейчас окружили. Я просто первое, что я сказал, я сказал, что это была просто российская провокация", - слышно на аудиозаписи.

"То есть наши ребята видели это?" - спросил, в свою очередь, собеседник – якобы глава СБУ.

"Но их тоже немножко так зацепили, они <…> пытались применить там оружие, но вот разбежались", - сообщил "Бабченко".

Он дал "Грицаку" точный адрес инцидента, на что, предположительно, глава ведомства пообещал направить на место "дежурную службу".

"Спокойно, я сейчас помогу, чем смогу, <…> ребята подъедут к вам", - пообещал голос.

Видео: youtube.com

"Я вчера ждал товарища в одном кафе и смотрел за чемпионатом мира. В итоге не дождавшись, заскучал и родилась старая идея, инсценировать избиение Бабченко, ведь смерть уже была, а до уровня спецслужб мы ещё не доросли", признался "Стране" пранкер.

"Подумав, что Порошенко звонить бессмысленно, самому Бабченко звонить было не по статусу, выбор пал на Грицака (тоже дебютанта в пранке). Его телефон знает половина Украины, поэтому, поскольку земля круглая, откопать его не составило особых трудностей. Через полчаса после двух дозвонившихся он взял трубку и немножко испугался, что Аркадия (а он его называет Костей) избили в одном из баров. (Кстати зер гут теперь нам должен за рекламу). Причём его даже не смутило, что Бабченко мог оказаться в этом баре (по словам самого Аркадия-Кости ему вообще запрещают выходить из дома) даже не смутило и то, что охрана СБУ разбежалась", сообщил автор розыгрыша "Стране".

"Тем не менее, он первым делом сказал не давать комментариев СМИ, чтобы не опорочить честь ведомства. И пообещал отправить альфу в подкрепление. После этого, я думаю, он связался с его охраной, а те сообщили, что все в порядке и тоже поручили молчать о таком звонке. Но раз уж он вышел, Бабченко рассердился и обвинили ФСБ в этом. Но здесь не ФСБ нужно обвинять, а чемпионат мира и подходящее настроение для звонка", заключил Лексус.

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