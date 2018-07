В понедельник, 2 июля на стадионе в Самаре сборная Бразилии обыграла мексиканцев и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018.

Бразильцы начали и провели весь матч в непрекращающихся атаках на ворота Гильермо Очоа. Мексиканцы играли на "контрас", лишь эпизодически перехватывая инициативу у, на текущий момент, пятикратных чемпионов мира.

При этом на стадионе в России мексиканские болельщиков было слышимо больше.

Благодаря великолепной игре вратаря Мексики Очоа, сборная Бразилии забила только во втором тайме.

На 51-й минуте Виллиан прорвался в мексиканскую штрафную и сумел прострелить на дальнюю штангу, где вовремя оказался Неймар, который и начал голевую атаку. Замкнуть передачу для восходящей в зенит звезды мирового футбола не составило большого труда.

