В понедельник, 2 июля на стадионе в Самаре сборная Бразилии обыграла мексиканцев и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018.

Бразильцы начали и провели весь матч в непрекращающихся атаках на ворота Гильермо Очоа. Мексиканцы играли на "контрас", лишь эпизодически перехватывая инициативу у, на текущий момент, пятикратных чемпионов мира.

При этом на стадионе в России мексиканские болельщиков было слышимо больше.

Благодаря великолепной игре вратаря Мексики Очоа, сборная Бразилии забила только во втором тайме.

На 51-й минуте Виллиан прорвался в мексиканскую штрафную и сумел прострелить на дальнюю штангу, где вовремя оказался Неймар, который и начал голевую атаку. Замкнуть передачу для восходящей в зенит звезды мирового футбола не составило большого труда.

Видео: twitter.com/Futbol_Matrix

Мексиканцы ринулись отыгрываться, но бразильцы равно технично и атаковали, и защищались.

На 88-й минуте Неймар вырвался один на один с Очоа, пробил, Гильермо Очоа сумет отбиться, но на первым на добивании оказался еще один бразилец - Фирмино.

Видео: twitter.com/Futbol_Matrix

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Отметим, что Жозе Моуринью оценил шансы России на ЧМ-2018 после сенсационной победы над Испанией.