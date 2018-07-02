Сборная Бразилии выиграла у Мексики в латиноамериканской 1/8 финала ЧМ-2018
В понедельник, 2 июля на стадионе в Самаре сборная Бразилии обыграла мексиканцев и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018.
Бразильцы начали и провели весь матч в непрекращающихся атаках на ворота Гильермо Очоа. Мексиканцы играли на "контрас", лишь эпизодически перехватывая инициативу у, на текущий момент, пятикратных чемпионов мира.
При этом на стадионе в России мексиканские болельщиков было слышимо больше.
Благодаря великолепной игре вратаря Мексики Очоа, сборная Бразилии забила только во втором тайме.
На 51-й минуте Виллиан прорвался в мексиканскую штрафную и сумел прострелить на дальнюю штангу, где вовремя оказался Неймар, который и начал голевую атаку. Замкнуть передачу для восходящей в зенит звезды мирового футбола не составило большого труда.
Starts the move and finishes the move. Neymar breaks the deadlock against Mexico and silences the doubters! https://t.co/4ihckbpwAh #BRA #MEX pic.twitter.com/aI7yNxMW9q— FutbolMatrix (@Futbol_Matrix) 2 липня 2018 р.
Видео: twitter.com/Futbol_Matrix
Мексиканцы ринулись отыгрываться, но бразильцы равно технично и атаковали, и защищались.
На 88-й минуте Неймар вырвался один на один с Очоа, пробил, Гильермо Очоа сумет отбиться, но на первым на добивании оказался еще один бразилец - Фирмино.
Neymar sets up Firmino to seal the win. #BRAMEX #WorldCup pic.twitter.com/eiTHo1b638— FutbolMatrix (@Futbol_Matrix) 2 липня 2018 р.
Видео: twitter.com/Futbol_Matrix
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