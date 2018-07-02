Власти США введут "старые" санкции против Ирана в два этапа. Иранский нефтегазовый комплекс и банковский сектор окажется затронутым ими в последнюю очередь.

Об этом заявил в понедельник, 2 июля сообщил шеф отдела политического планирования Белого дома Брайан Хук.

В понедельник, 6 августа вступят в действие меры против иранской промышленности, торговли и золотодобывающей промышленности, а с 4 ноября жестким ограничениям подвергнутся топливно-энергетический комплекс, транзакции в его интересах, а также Центробанка Ирана.

По его словам, США начинают кампанию "максимального экономического и дипломатического давления" на Иран. "Кампания давления на Иран не нацелена на смену режима - она призвана изменить поведение режима в соответствии с реальными нуждами народа страны", - сказал Хук, выступая перед журналистами. Так, уже 50 компаний, в том числе энергетических, объявили об уходе с рынка страны из-за санкций, заметил он.

Администрация Дональда Трампа намерена обнулить доходы Ирана от продажи нефти. "Наша цель - убедить как можно больше стран как можно скорее свести к нулю импорт иранской нефти", - отметил он.

Как сообщала "Страна", нефть пошла в рост на фоне требований США свернуть покупку топлива союзниками в Иране. Стоимость барреля Brent уверенно превысила $77,84.

Напомним, что в Иране объявил голодовку украинский моряк Андрей Новичков, которому грозит повешение.