В аэропорту Киев в понедельник, в 16:10, приземлился первый самолет с туристами из Туниса. Около 17:10 стали выходить первые пассажиры нашумевшего тунисского направления, которые провели ожидая вылет 4-5 дней, сообщают "Вести".

Туристка из Белоруси: "Там такая паника в аэропорту и в гостиницах. Сидящим в гостиницах людям никто ничего не обещает! Все усилия по трансферу нас в Украину принимала сторона Туниса, а именно их транспортное министерство. Украинский консул приехал, обещал: "я решу, я решу", слезно просил хозяина отеля оставить нас, на что тот ответил, что и так 5 день бесплатно кормит туристов. У всех разные задержки по прибыванию, но в среднем около 4-5 дней. Несмотря на задержки по возвращению, были и задержки по вылету, я прилетела туда только 25-го, хотя должна была 22-го. Если бы у моего Бацьки (туристка имеет в виде президента Беларуси Александра Лукашенко - Прим.ред.) была такая ситуация и ему на горячую линию кто-то позвонил, он бы дал свой президентский самолет, а все начальники, которые за эту ситуацию отвечали, были бы на следующий день уволены".

Семья туристов из Киева рассказала, какова была первая реакция на сложившуюся ситуацию: "Сначала мы очень испугались и очень волновались из-за возможных последствий. Так как мы предполагали, что нас могут выселить из отеля, но надеялись, что все-таки будет возможность предоставить отель на уровне. Первый раз "Оазис тревел" предоставил нам ужаснейший отель. Нам потом предоставляли другие отели, мы в них спокойно жили, хотя одном из них нас не хотели заселять около 8 часов и под конец даже хотели выгнать. После чего как раз приехал консул".

На какой день тунисское правительство подключилось к вопросу?

"На 4 или 5-й день. До этого момента наш вопрос пытался решить турагент на месте, но через некоторое время он исчез, под предлогом угроз от туристов".

Были ли у вас дополнительные расходы по питанию или проживанию?

"Один раз мы все таки не выдержали и решили доплатить, чтобы нас заселили в номера, мы же все-таки люди со своими потребностями. Но когда остальных бесплатно заселили на равных с нами условиях, деньги нам отдавать отказались. По питанию мы были хитрее и пока нас не видели - заходили на шведский стол и ели вместе со всеми".

Как сообщала "Страна", на Пальма-де-Майорка застряли 160 украинских туристов. "Поплыл" еще один авиаперевозчик.

Мы писали, что из аэропорта "Киев" до сих пор не вылетели два рейса с туристами, купившими туры в Турцию.

Ранее крупный туроператор сократил вылеты Испанию из-за проблем с YanAir и Bravo Airways.