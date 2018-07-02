На автомобиль фронтмена музыкальной группы "Друга Ріка" Валерия Харчишина упало дерево.

Об этом он сообщил опубликовав фото в Instagram.

Музыкант отметил, что неприятность произошла во дворе дома его родителей на Житомирщине, куда Харчишин заехал после фестиваля. Также известно, что автомобиль певца не поврежден.

"P. S. Навещайте родителей чаще, потому что даже деревья обижаются. А фестиваль Lesia Grand Fest был хороший, хоть и воды было много. Сцена не упала, а вот яблоня не выдержала. На удивление, Volvo xc60 мужественно восприняла удар судьбы", - сообщил в описании артист.

Фото: instagram.com/valeriy.drugarika

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