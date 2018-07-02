В Украине идет традиционный сезонный рост заболеваемости ботулизмом. С начала года от ботулизма пострадало 53 человека, четверо из них – скончались, сообщили в Минздраве. При этом еще в начале июня Министерство здравоохранения обратилось к международному сообществу с просьбой предоставить Украине сыворотку против ботулизма в качестве гуманитарной помощи.

Как поясняла советник директора Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, в стране пока нет сыворотки об этой смертельно опасной болезни, поскольку она не сертифицирована. По словам чиновницы, ранее сыворотку закупали в Москве, а потом альтернативы в Минздраве не придумали.

Сыворотки, которые просил у мира украинский Минздрав, закупила и отправила как "гуманитарку" Программа развития организации объединенных наций (ПРООН).

"В Украину прибыла партия сывороток против ботулизма. Второй год подряд сыворотки канадского производства, по просьбе Министерства здравоохранения Украины, в качестве гуманитарной помощи предоставляет ПРООН", - говорится в сообщении организации. При этом размер партии не сообщается.

Первая сыворотка 30 июня уже была введена больному ботулизмом в Херсонской области.

Что такое ботулизм и чем он опасен

Ботулизм – это тяжелое пищевое отравление, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксин - один из самых сильных ядов. Его смертельная доза для человека составляет всего 0,3 мкг.

Возбудитель болезни Clostridium botulinum постоянно существует в почве, он образует споры, чрезвычайно устойчивые к воздействию химических и физических факторов. К примеру, эти споры выдерживают кипячение в течение 5 часов, но погибают при 120 ° С через З0 минут.

Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (то есть без доступа кислорода, следовательно, может быть и в вакуумных консервах) и при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания.

К факторам риска относятся потребление вяленой, соленой и консервированной рыбы, консервов или изделий из мяса, если они не проходили термическую обработку перед употреблением.

Человек может заболеть ботулизмом при употреблении зараженных продуктов. Попадая в пищеварительный тракт, ботулотоксин не разрушается ферментами, а всасывается в кровь и разносится по организму, "оседая" в разных отделах нервной системы.

Больной человек опасен для окружающих из-за выделения бактерий во внешнюю среду - с фекалиями, рвотными массами.

Симптомы ботулизма

Часть симптомов похожа на обычное пищевое отравление: тошнота, рвота, понос, небольшое повышение температуры. Также наблюдается сухость во рту, затрудненное глотание, вздутие живота, мышечная слабость, головокружение.

Главная опасность ботулизма в том, что повреждается нервная система. В первую очередь страдает мелкая мускулатура. Могут возникнуть различные симптомы поражения глазодвигательных нервов: двоение предметов, нарушение чтения мелкого текста, возникает патологическая дальнозоркость, опущение век. Это минимальная симптоматика, которая может свидетельствовать, что у больного не обычное отравление, а именно ботулизм. Еще один важный симптом – невнятность речи.

Далее, если ничего не предпринять, начинаются симптомы со стороны нервной системы, идет поражение ствола головного мозга, поражаются дыхательные центры, сосудодвигательные центры, и далее вплоть до летального исхода.

Как лечить ботулизм

Главное – быстро обратиться к врачу. Ботулизм лечат с помощью сыворотки, при этом время критически важно. Многое зависит и от дозы токсина. Кроме того, симптомы могут быть смазаны из-за того, что часть пациентов употребляет с зараженным мясом или рыбой алкогольные напитки. Из-за этого они могут списать часть симптомов на опьянение и не обратиться за помощью вовремя.

Как избежать заражения

Поскольку источником являются бактерии, содержащиеся в продуктах питания, важно покупать еду в надежных проверенных местах, где соблюдаются сроки и условия хранения. Ни в коем случае не покупайте продукты из группы риска – мясо, рыбу, консервацию - с рук.

Все, что употребляется в пищу, нужно тщательно мыть перед приготовлением, равно как посуду и руки.

Обращайте внимание на консервированные продукты – если кажется, что крышка вздулась, употреблять такие консервы категорически нельзя.

Также не стоит употреблять воду из незнакомых источников.