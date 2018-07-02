Информация о матче ЧМ по футболу 2018 между командами России и Испании стала главным запросом из Украины за минувшее воскресенье в поисковой системе Google.

По данным поисковика, в лидеры вырвался украиноязычный запрос "Росія Іспанія".

Больше всего таких запросов было из Ивано-Франковской области. Вторая по запросам - Львовская область, затем Тернопольская, Волынская и Ровенская.

Также украинцы массово искали эфиры "Интера" и российского "Первого канала", запрещенного к показу в Украине.

Фото: trends.google.com.ua

Ранее Страна, рассказывала, как Одесса смотрела матч Россия - Испания.

Игры российского чемпионата мира в Одессе показывают многие заведения. Официального запрета на это нет, однако националисты часто устраивают в соцсетях публичные истерики по этому поводу. Еще в начале чемпионата они прошлись по паре заведений с просьбой не устраивать трансляции, получили отказ и обклеили заведения наклейками с критикой чемпионата мира.

Мы писали о результатах сенсационного матча и видео голов.

Также мы рассказывали, что пишет пресса Европы о вылете Испании с ЧМ-2018.