В немецком городе Эссен задержали мужчину, отмечавшего победу сборной России в 1/8 чемпионата мира по футболу над Испанией. Радовался фанат с автоматом Калашникова в руках. После конфискации полицейские выяснили, что оружие было непригодно к стрельбе.

Об этом сообщило агентство dpa в понедельник, 2 июля.

О белом автомобиле, из которого размахивали флагами России и автоматом Калашникова, полиции сообщили очевидцы. Они увидели происходившее в центре Эссена.

Патрульный наряд полиции остановил машину и потребовал от водителя и пассажиров выйти из нее.

В автомобиле оказались пять человек, среди них - 11 летний ребенок. Сотрудники полиции конфисковали автомат типа АК-47. Он оказался непригодным для стрельбы, однако 39-летнему владельцу грозит уголовное дело за нарушение закона о хранении оружия. В воскресенье сборная России обыграла Испанию и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

Как сообщала "Страна", после победы над Испанией на улицах Москвы поют "Ты ж мене підманула". Вместо национального костюма на исполнителе - черная футболка с надписью "СССР".

Отметим, что сеть взорвалась мемами на победу России над Испанией.