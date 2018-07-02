Бюст российского поэта Александра Пушкина в Золочеве в ночь на понедельник, 2 июля, якобы разрушился сам. В местном сквере изуродованный памятник обнаружили утром 2 июля.

Мэр Золочева Игорь Гринькив назвал происшествие актом вандализма. А его помощница Леся Горгота заявила, что, вероятно, памятник разрушили нетрезвые жители. Отмечается, что с пьедестала памятника обвалилась голова Пушкина.

Полиция позже сообщила о том, что памятник рухнул из-за аварийности.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что произошло разрушение памятника вследствие естественных причин - старение и неблагоприятной погоды", - сообщили правоохранители.

О том, каким образом полиция провела экспертизу состояния памятника и входит ли это в ее функции - не сообщается.

Сейчас полицейские продолжают устанавливать все подробности произошедшего.

Фото: facebook.com/zolochiv.misto

Добавим, что бюст Александру Пушкину в Золочеве установили в 1957 году.

Ранее мэр Золочева, сообщая об акте вандализма, заявил также, что в уничтожении памятника нет политики, но добавил, что недавно с депутатами обсуждали вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев и хотели вынести этот вопрос на общественное обсуждение.

Как сообщала "Страна", ранее полиция объявила вознаграждение за информацию о вандалах, разрушивших в Доброполье памятник герою АТО

Мы писали, что в Харькове СБУ задержала "пророссийскую террористку", которая хотела взорвать памятник бойцам УПА

Мы писали, что Вятрович объявил вне закона памятники Жукову.